PHP программист на развитие проекта (Магнитогорск)

Привет тебе, фрилансер.

На развитие городского портала требуется программист. Основные требования:

+ Опыт более 2х лет

+ PHP+MySQL на хорошем уровне

+ Javascript

+ CSS, HTML

+ местонахождение: г. Магнитогорск (Челябинская обл.)

Пишите, пожалуйста, ТОЛЬКО в аську: 597453416.

Ну, а если с этим никак (или тебе, вдруг, не ответили) – тогда в личку :)