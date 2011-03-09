Программист PHP (Drupal)

Разработчик под Facebook. Требования: * Уверенные знания: FBML,PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП * Языки: английский - хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт под Facebook: 1 года + Личные качества: ответственность, коммуникабельность, инициативность, умение ...
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Ищем web-программиста для участия в создании нового проекта.
Обязательные требования:
- опыт работы с CMF Drupal
- знание HTML/CSS, Javascript, PHP
Также приветствуется:
- знание принципов AJAX и библиотеки jQuery
Условия работы:
- заработная плата от 60 тысяч рублей
- оформление по ТК
- офис в 5 минутах пешком от метро Юго-Западная
- возможен гибкий график и удаленная работа в перспективе
Контакт: [email protected] (Фрадкин Евгений)
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