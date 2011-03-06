Программист на Ruby on Rails

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки156 просмотров
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Требуется программист с серьезным опытом разработки веб-приложений в целом и на Ruby on Rails в частности.

Предполагается также знание HTML, CSS, Javascript и прочих связанных веб-технологий. Опыт работы с PostgreSQL приветствуется.

Человек ищется для регулярной работы (~20 часов в неделю) как минимум в течение 3-4 месяцев, поэтому прошу указывать в заявке почасовую ставку.

13 лет назад
hasanove
Эмин 
42 годаАзербайджан
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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