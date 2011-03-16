ArtStudio69m

Технический директор на постоянную работу в Москве (или опытная команда разработчиков) Создание веб-проекта с нуля. Возможно с собственной командой разработчиков Требование к кандидату: ...
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- Управление проектами1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть изображения с планами этажей здания. Нужно показать на плане уже "занятые" участки (например, комнаты), выбрать мышью часть свободной области и отправить выбор на сервер. Предполагается использовать технологию image map (...), ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требования: Знание HTML/Photoshop/русский язык/ Обязанности: Наполнение сайтов, исправление тех. ошибок. Возможно ведение рекламных компаний. Работа в офисе. м. Юго-западная, 5 ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $2000
Ищем web-программиста для участия в создании нового проекта. Обязательные требования: - опыт работы с CMF Drupal - знание HTML/CSS, Javascript, PHP Также приветствуется: - знание принципов ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1
10 баллов
4 года назад
CSSJavaScriptMySQLPHP
Ok
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Спасибо за плодотворное сотрудничество. Рекомендую!