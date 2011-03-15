Требуется PHP-разработчик

$2000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок311 просмотров
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Стабильная международная компания, работающая над созданием сложного программного обеспечения, ищет квалифицированного веб-программиста для разработки приложений для Веб с использованием PHP5, Zend Framework, jQuery в распределенной, активно развивающейся команде специалистов (профессионалов).

Наша основная сфера деятельности - сложные информационные системы, проекты для мобильных телефонов и современных смартфонов, системы электронной коммерции.

Режим работы удаленный, на полный рабочий день. Проекты потребуют Вашей полной концентрации, позволят освоить перспективные технологии и вырасти карьерно.

Это не фриланс, вы не сможете сочетать работу у нас с другой работой!

Зарплата от 1500$

Технические требования:

1. Опыт работы в программировании не менее 3 лет

2. Хорошее знание Web-технологий: html, css, основы блочной верстки, Ajax, один из Javascript-фреймворков (jQuery, Mootools, Prototype, Dojo)

4. Отличное знание PHP5 и современных фреймворков (Zend, Symfony, etc ). Рассматриваются кандидаты, для которых PHP не является основным языком, но минимальный опыт PHP обязателен. В любом случае, открытость к технологиям и желание совершенствоваться.

5. Понимание современных принципов разработки программного обеспечения: Design patterns, MVC, ORM, security, scalability, i18n.

6. Знание SQL

Прочие требования:

1. Самостоятельность, ответственность, способность принимать решения.

2. Организованность, пунктуальность.

3. Владение письменным английским, на уровне составления писем и общения в чате.

4. Условия для удаленной работы (наличие рабочего места)

Прием на работу по результатам собеседования и стандартного тестового задания. Условия могут быть откорректированы по взаимному согласию сторон.

Резюме высылать по адресу: [email protected]

Веб-сайт www.iressources.com

PHP
13 лет назад
iressources
Олег 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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