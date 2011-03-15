Требуется PHP-разработчик

Нужны высококвалифицированные специалисты в области программирования. Опыт работы. Требования к квалификации - Высшее или незаконченное высшее образование; - Знание серверного языка программирования PHP; - Четкое понимание Интернет-технологий (HTML, CSS, JavaScript, XML); - Знание основ работы с СУБД (MySQL или MSSQL или ...
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Стабильная международная компания, работающая над созданием сложного программного обеспечения, ищет квалифицированного веб-программиста для разработки приложений для Веб с использованием PHP5, Zend Framework, jQuery в распределенной, активно развивающейся команде специалистов (профессионалов).
Наша основная сфера деятельности - сложные информационные системы, проекты для мобильных телефонов и современных смартфонов, системы электронной коммерции.
Режим работы удаленный, на полный рабочий день. Проекты потребуют Вашей полной концентрации, позволят освоить перспективные технологии и вырасти карьерно.
Это не фриланс, вы не сможете сочетать работу у нас с другой работой!
Зарплата от 1500$
Технические требования:
1. Опыт работы в программировании не менее 3 лет
2. Хорошее знание Web-технологий: html, css, основы блочной верстки, Ajax, один из Javascript-фреймворков (jQuery, Mootools, Prototype, Dojo)
4. Отличное знание PHP5 и современных фреймворков (Zend, Symfony, etc ). Рассматриваются кандидаты, для которых PHP не является основным языком, но минимальный опыт PHP обязателен. В любом случае, открытость к технологиям и желание совершенствоваться.
5. Понимание современных принципов разработки программного обеспечения: Design patterns, MVC, ORM, security, scalability, i18n.
6. Знание SQL
Прочие требования:
1. Самостоятельность, ответственность, способность принимать решения.
2. Организованность, пунктуальность.
3. Владение письменным английским, на уровне составления писем и общения в чате.
4. Условия для удаленной работы (наличие рабочего места)
Прием на работу по результатам собеседования и стандартного тестового задания. Условия могут быть откорректированы по взаимному согласию сторон.
Резюме высылать по адресу: [email protected]
Веб-сайт www.iressources.com
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