Перл программист на полставки

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Я имею разработанную платформу, которая управляет инсталляцией скриптов на удаленные серверы. Система работает, и инсталлирует вордпресс. Нужен программист, который будет ее далъше рости, добавлятъ скрипты и дополнителъные способности.

Нужно хорошее понимания перла, объектного программирования, базы данных, ХМЛ, апаче. Система исполъзует Мус модул.

Часы работы свободные. Главное, резулътаты. Будем общатъся по русски.

Пожалуйста, пишите [email protected] . Посылайте резюме, и по возможности, пример кода (код сэмпл).

13 лет назад
KateYoak
48 летСША
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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