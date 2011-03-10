Требуется web-программист (PHP, MySql)

Компании DigitApps требуется опытный PHP+MySql разработчик для постоянной работы в команде. Работа удаленная, оплата сдельная. Просьба присылать резюме и ссылки на готовые работы. Для связи указывать телефон/скайп. Спасибо!
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Для работы над интернет-проектами компании требуется web-программист c опытом работы не менее 2 лет.
Требования:
* PHP 5 (ООП)
* MySQL
* JavaScript (jQuery)
* Английский на уровне чтения документации
Желательно:
* SVN
* Знание Amiro.CMS
Условия: работа на постоянной основе полный рабочий день. Возможно заключение трудового договора. Отпуск 2 раза в год по 2 недели. Гибкий график работы.
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