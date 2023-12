СРОЧНО разыскивается перспективный ASP.NET программист, Северодонецк или Харьков, условия вас заинтересуют!

Заказчик-серьезная зарубежная компания

Требования:

2+ years of experience with .NET. Experience in developing .NET web applications is required.

- Strong C# and server side development skills

- Javascript, AJAX and HTML skills

- Preferred: MSSQL, REST, XML, IIS knowledge

- Experience in working with any source control system

- Experience in working with any bug tracking system

- English (reading, writing)

Просим присылать развернутое резюме на мейл: [email protected].