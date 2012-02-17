PHP, MySQL, Joomla, Wordpress, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, JSON, CSS.
Богатый опыт в создании различных веб-сайтов, компонентов, модулей и плагинов. А так же веб-приложений, включая крупномасштабные и сложные решения для электронной коммерции, разработка парсеров, краулеров (грабберов), интернет-магазинов, поисковых систем, проектирование, тестирование и саппорт в случае необходимости.
Используемые технологии:
• PHP, MySQL, Joomla, Wordpress, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, JSON, CSS.
• Microsoft. NET(.NET Framework 1.1/2.0/3.0/3.5, Windows Forms, WPF, WCF, WWF, ASP.NET, ADO.NET ).
JavaScript, PHP, ASP, AJAX
• Databases: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, MySQL
• Business intelligence: OLAP
• QA/ Testing
• Design
Доступность - 24/7
Skype: olga.vorochek
Email: [email protected]
Портфолио
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