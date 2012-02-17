PHP, MySQL, Joomla, Wordpress, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, JSON, CSS.

Богатый опыт в создании различных веб-сайтов, компонентов, модулей и плагинов. А так же веб-приложений, включая крупномасштабные и сложные решения для электронной коммерции, разработка парсеров, краулеров (грабберов), интернет-магазинов, поисковых систем, проектирование, тестирование и саппорт в случае необходимости.

Используемые технологии:

• PHP, MySQL, Joomla, Wordpress, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, JSON, CSS.

• Microsoft. NET(.NET Framework 1.1/2.0/3.0/3.5, Windows Forms, WPF, WCF, WWF, ASP.NET, ADO.NET ).

JavaScript, PHP, ASP, AJAX

• Databases: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, MySQL

• Business intelligence: OLAP

• QA/ Testing

• Design

Доступность - 24/7

Skype: olga.vorochek

Email: [email protected]

[email protected]