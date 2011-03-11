Требуется специалист по ExtJS

Компании DigitApps требуется опытный PHP+MySql разработчик для постоянной работы в команде. Работа удаленная, оплата сдельная. Просьба присылать резюме и ссылки на готовые работы. Для связи указывать телефон/скайп. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на постоянное сотрудничество адекватный не пропадающий работник.
Молодеж и умы с Украины приветствуются.
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