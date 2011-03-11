Гуру по WordPress

В связи с расширением штата требуется PHP разработчик (не студент). Обязательные требования: * отличное знание PHP5 + ZendFramework; * хорошее знание MySQL; * основы верстки; * основы JavaScript + что-то из jQuery\ExtJS; * основы администрирования Linux. Условия: * удаленная ...
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Разрабатываем проект на WP.
Нужен гуру программист специализирующийся на WordPress 3 и выше для консультирования нашего программиста по встроенным возможностям WP и рекомендациям по лучшей реализации.
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