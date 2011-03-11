Нужен ASP.NET девелопер

$800
Веб-программированиеЗакрытнет заявок189 просмотров
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Обязательно знание NHhibernate или Entity Framework.

Желателен, опыт работы с WCSF или MVC.

Базовое знание jQuery обязательно.

Опыт в разработке средних проектов.

Работа по Agile принципу, ориентировочно на 5-6 месяцев.

О себе слать на [email protected]

Желательно с примерами кода.

13 лет назад
dozz
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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