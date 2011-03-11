Профессионал vbulletin

Требуется один или несколько подрядчиков на PHP/MySQL/JavaScript проекты. Работа не постоянная, но заказы бывают довольно часто. Цену выставляете вы, но необходимо учитывать, что менеджер, ищущий проекты, берет свои проценты, и ваша цена может спугнуть ...