GLeonid

Леонид GLeonid

 
56 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Профессионал vbulletin

    Ищу отличного профессионала по vbulletin Необходимо: устанавливать хаки следить за работой форума мелкие работы и т.п. Большой опыт обязательно. Есть простая работа по ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение форума

    Нужны постеры на форум leonforum.ru Условия: постить в день минимум по 3 темы и 10 сообщений. оплата: за одну тему (2wmz) ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад