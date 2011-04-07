Веб-мастер на постоянную неполную занятость

$250
Веб-программированиеЗакрыт19 заявок391 просмотр
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Всем добрый день.

Требуется вебмастер на постоянную неполную занятость:

Требования:

1. Знанием пхп

2. Обширный опыт работы с различными cms

3. Постоянное нахождение в сети

Задачи:

- Добаволение текстов

- Работа с мета

- Исправление ошибок

- Работа с блоками и тд

Условия:

Постоянная

Занятость 2-4 часа в день, в сб частично

оплата раз в месяц вмр или яд

Срочно.

13 лет назад
alexmanag
Alex Manag 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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