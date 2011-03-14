Специалист по Magento / Zend

Требуется специалист хорошо знающий Magento и Zend для принятия участия в долгосрочных проектах или для постоянного сотрудничества.

Оплата почасовая – от $9 до $14 в час.

Обращайтесь сюда или по адресу: [email protected]

Всем удачного дня!