Программист

Всем добрый день. Требуется вебмастер на постоянную неполную занятость: Требования: 1. Знанием пхп 2. Обширный опыт работы с различными cms 3. Постоянное нахождение в сети Задачи: - Добаволение текстов - Работа с мета - Исправление ошибок - Работа с блоками и тд Условия: Постоянная Занятость 2-4 часа ...
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Добрый вечер, господа!
Мы ищем программиста с хорошими знаниями и практическими навыками PHP, Зенд Фрэмуоркс, MySQL.
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