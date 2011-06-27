Программист

$100
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок360 просмотров
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Добрый вечер, господа!

Мы ищем программиста с хорошими знаниями и практическими навыками PHP, Зенд Фрэмуоркс, MySQL.

12 лет назад
Gustav75
Игорь 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Valeriy-K
Валерий 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
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