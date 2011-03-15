Facebook программист

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка91 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек, способный сделать такое:

http://www.facebook.com/nellycom?v=app_4949752878

... и подобные этому вещи.

Интересуют цена и сроки.

13 лет назад
gradart
Артур 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Программист

    $100

    Добрый вечер, господа! Мы ищем программиста с хорошими знаниями и практическими навыками PHP, Зенд Фрэмуоркс, MySQL.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Веб-мастер на постоянную неполную занятость

    $250

    Всем добрый день. Требуется вебмастер на постоянную неполную занятость: Требования: 1. Знанием пхп 2. Обширный опыт работы с различными cms 3. Постоянное нахождение в сети Задачи: - Добаволение текстов - Работа с мета - Исправление ошибок - Работа с блоками и тд Условия: Постоянная Занятость 2-4 часа ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу помощника

    Ищу помощника. Требования: Знание html, css, умение верстать и публиковать контент, желательно разбираться в чужом коде и опыт работы с друпалом! Работа в команде, поэтому помощь будет обеспечена! Оплата почасовая - от 5-7 дол./час Подробности в скайпе: vetalsbs или по ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP прогаммист

    $2500

    Требуется Веб программист! Владение технологиями: В совершенстве - ООП как база для проектов - PHP, Zend Framework, MVC структура - MySQL на уровне адмнистрирования, нормализация таблиц, оптимизация, разработка базы в условиях больших объемов данных и нагрузок. - ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по Magento / Zend

    $10000

    Требуется специалист хорошо знающий Magento и Zend для принятия участия в долгосрочных проектах или для постоянного сотрудничества. Оплата почасовая – от $9 до $14 в час. Обращайтесь сюда или по адресу: ...

    Magento
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем Drupal девелоперов

    Разыскиваем разработчиков для аутсорсинга проектов на drupal. Рассмотрим предложения небольших команд или фрилансеров, работающих индивидуально. Соискателю необходимо заполнить прикрепленные к объявлению анкеты и отправить на [email protected]. + необходимо подробное описание 2-3х наиболее интересных ваших проектов ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 1C Битрикс, разработчик для продолжения проекта

    $1000

    Для продолжения работы над проектом очень срочно требуется веб-равзработчик с отличным знанием платформы 1С Битрикс (наличие сертификатов приветствуется), готовый сразу-же приступить к работе... Требования: ! ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ СРАЗУ и ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ВЫПОЛНИТЬ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад