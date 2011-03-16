Требуется программист ASP.NET

Компания «Вебтема» ищет на постоянную удаленную работу программиста ASP.NET C# + MS SQL.

Обязанности:

- Поддержка, доработка и внесение изменений в существующие сайты

- Разработка новых сайтов

Требования:

- Знание ASP.NET C# и MS SQL

- Знание HTML, CSS и Javascript

- Опыт работы от 1 года

- Ответственность

Дополнительные пожелания:

Приветствуются навыки html-верстки. Большим плюсом будет готовность не только заниматься разработкой, но и ведением сайтов – осуществлять помощь по заполнению контентом, оказывать консультацию клиентам при возникновении вопросов и т.п.

Условия:

Удаленная работа, оплата попроектно или посрочно по вашему пожеланию.

Резюме присылайте на [email protected], не забывайте указывать расценки на вашу работу (по срокам или на примере готовых проектов).