Веб-мастер на полный/неполный рабочий день

Что нужно будет делать:

* Правка сайтов на Webasyst Shop-Script.

* Верстка.

* Разработка дополнительных модулей.

Требования:

* Ответственность, соблюдение сроков

* Опыт интеграции дизайна на CMS

* Доступность - минимум 4 часа в день.

* Знание: PHP4/5, SQL(MySQL), (X)HTML, CSS, JavaScript

Основная работа:

- натяжка psd-макетов на движок webasyst.

- доработка модулей в webasyst

- небольшие правки в верстке, скриптах на сайте.

оплата помесячная (от 1000$ ) или сдельная по договоренности

Если опыта работы с webasyst нет, но есть желание разобраться, то сотрудничество также возможно.