Web Python Developer

Что нужно будет делать: * Правка сайтов на Webasyst Shop-Script. * Верстка. * Разработка дополнительных модулей. Требования: * Ответственность, соблюдение сроков * Опыт интеграции дизайна на CMS * Доступность - минимум 4 часа в день. * Знание: PHP4/5, SQL(MySQL), (X)HTML, CSS, JavaScript Основная работа: - ...
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Вакансия на позицию Django Developer в компанию AdWizard
Направления деятельности:
- Разработка промо проектов для крупных мировых брендов;
- Разработка высоконагруженых приложений;
- Разработка приложений для соц.сетей;
Требования:
- Опыт работы Web-разработчиком от 3 лет;
- Опыт работы с Python от 1 года;
- Резюме;
- Примеры работ.
Навыки:
- DJANGO;
- HTML/XHTML/CSS/JavaScript - Хорошее знание;
- MySQL, PostgreSQL, NoSQL;
- SVN/GIT/HG;
- Умение работать с багтрекером;
- Умение работать в комманде;
- Обучаемость.
- Базовое знание UNIX (Linux/FreeBSD);
- Высшее (неоконченное) техническое образование - приветствуется:
Работа на постоянной основе в офисе (Москва) на позиции стажер или разработчик. З/П по результатам собеседования.
Можем расмотреть возможность удаленной работе при условии высокой квалификации специалиста и умении работать удаленно.
Контакнтый email: [email protected]
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