Web программист PHP

Требования к кандидату: - Знание as3 на твердую 4 - Умение разрабатывать сложные приложения с динамически меняющимся контентом - Умение писать скрипты php+mysql для обмена данными между приложением и сервером. (или желательно иметь представление о технологии) - Понимание работы ...