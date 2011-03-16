Web программист PHP

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок67 просмотров
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Требования:

* Опыт работы 2-6 лет

* Отличные знания PHP‚ MySQL, HTML‚ JavaScript

* Умение и желание работать быстро и качественно

* Умение и желание работать в команде

* Oпыт применения ООП в работе (желательно)

Условия:

* Отличная возможность полностью реализовать свой потенциал

* Конкурентная заработная плата, которая вероятно превзойдет ваши ожидания

* Работа в передовой и активно развивающейся компании

* Уютный и современный офис (м. Маяковская)

* График работы: понедельник-пятница, 10:00 — 19:00 (возможен индивидуальный график)

Если вы стоите дороже, тоже пишите.

PHP
13 лет назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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