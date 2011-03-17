Требуется Web Python/Django Developer

В команду срочно нужен программист на python'e для разработки высоконагруженного проекта.

Необходимые знания:

- опыт разработки крупных проектов, понимание их архитектуры.

- no-SQL и key-value БД

- Django - 100%

- знание twisted приветствуется

Работа в офисе в Днепропетровске в центре города.

Зарплата высокая и зависит от уровня программиста:

- средний уровень, понимание философии python, опыт работы с нагруженными проектами - middle developer - 1 200$ - 1 500$

- начальный уровень, желание расти в профессиональном плане, наличие ровных рук - junior developer - 800$

Присылайте резюме на [email protected]. В резюме, желательно, указывать ссылки на ваши проекты, если есть, и описать себя, как программиста (опыт работы, знания). Какую школу закончили и есть ли вредные привычки - не столь важно.

Уровень соискателя будет определяться при устном собеседовании.

P.S. команда у нас небольшая, но крайне активная. Никакой бюрократии - enjoy coding!