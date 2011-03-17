Требуется Web Python/Django Developer

Что нужно будет делать: * Правка сайтов на Webasyst Shop-Script. * Верстка. * Разработка дополнительных модулей. Требования: * Ответственность, соблюдение сроков * Опыт интеграции дизайна на CMS * Доступность - минимум 4 часа в день. * Знание: PHP4/5, SQL(MySQL), (X)HTML, CSS, JavaScript Основная работа: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду срочно нужен программист на python'e для разработки высоконагруженного проекта.
Необходимые знания:
- опыт разработки крупных проектов, понимание их архитектуры.
- no-SQL и key-value БД
- Django - 100%
- знание twisted приветствуется
Работа в офисе в Днепропетровске в центре города.
Зарплата высокая и зависит от уровня программиста:
- средний уровень, понимание философии python, опыт работы с нагруженными проектами - middle developer - 1 200$ - 1 500$
- начальный уровень, желание расти в профессиональном плане, наличие ровных рук - junior developer - 800$
Присылайте резюме на [email protected]. В резюме, желательно, указывать ссылки на ваши проекты, если есть, и описать себя, как программиста (опыт работы, знания). Какую школу закончили и есть ли вредные привычки - не столь важно.
Уровень соискателя будет определяться при устном собеседовании.
P.S. команда у нас небольшая, но крайне активная. Никакой бюрократии - enjoy coding!
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