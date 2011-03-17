В студию по разработке и поддержке сайтов требуется веб-программист от 23 лет. Обязанности: - Создание сайтов на основе популярных CMS, таких как Bitrix, UMI. Возможны и opensource CMS – drupal, joomla! и т.д. - Совершенствование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Набираем команду для работы в ВЕБ студии известной компании (ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИГР).
Требуются следующие специалисты:
- PHP программист (обязательно с опытом работы от 1 года) зп до 125 тыс. руб. (при наличии весомого опыта зп обсуждаемо)
- Серверный программист (обязательно с опытом работы не менее 2 лет) зп до 150 тыс. руб. (при наличии весомого опыта зп обсуждаемо)
- Флешь программист (обязательно опыт работы от 1 года) зп до 100 тыс. руб. (при наличии весомого опыта зп обсуждаемо)
- Артдиректор (опыт работы от 2 лет) зп до 150 тыс. руб.
- Верстальщик (опыт работы от 2 лет) зп до 80 тыс. руб.
- Художники (опыт + портфолио обязательно) зп до 100 тыс. руб.
- Геймдизайнер - аналитик (опыт от 2 лет) зп до 100 тыс. руб.
Специалисты требуются для работы в офисе г.Москва, заявки на аутсорс (удаленная работа) рассматриваются, но уже после начала работы студии.
Заявки высылать на адрес: [email protected] с пометкой в теме "Работа в веб студии"
В письме обязательно указывайте:
1. Работаете ли вы в настоящее время
2. Контактный телефон
3. Удобное время для звонка.
Если Вам не ответили, не отчаивайтесь, мы обязательно ответим как только Ваше письмо будет прочитано!
От Вас качество работ и сроки, от нас хорошая мотивация!
УТОЧНЕНИЕ: Команда набирается для сопровождения существующих и разработки новых игр! Офис в Москве!
Все анкеты фрилансеров вносятся в общую базу данных. Всем спасибо, продолжаем рассмотрение заявок!
- Похожие заказы
- $2700Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу специалиста по движкам 3D на Flash (Away3D , Papervision и т.п.) для работы над оригинальным проектом . От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Компании требуется опытный web разработчик/программист. Работа проектная, удаленная. Встречи в офисе для постановки и приемки задач. Работа после окончания проекта обсуждаемы. Требования к опыту * опыт программирования 3+ * практический опыт разработки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1500
В команду срочно нужен программист на python'e для разработки высоконагруженного проекта. Необходимые знания: - опыт разработки крупных проектов, понимание их архитектуры. - no-SQL и key-value БД - Django - 100% - знание twisted приветствуется Работа в офисе в Днепропетровске в ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Требования: * Опыт работы 2-6 лет * Отличные знания PHP‚ MySQL, HTML‚ JavaScript * Умение и желание работать быстро и качественно * Умение и желание работать в команде * Oпыт применения ООП в работе (желательно) Условия: * Отличная возможность полностью реализовать свой ...Закрыт13 лет назад
Вакансия на позицию Django Developer в компанию AdWizard Направления деятельности: - Разработка промо проектов для крупных мировых брендов; - Разработка высоконагруженых приложений; - Разработка приложений для соц.сетей; Требования: - Опыт работы Web-разработчиком от 3 лет; - Опыт ...Закрыт13 лет назад
Для реализации нескольких глобальных интернет-проектов создается команда программистов. Сфера проектов - информационные туристические справочники, выставочный бизнес, международные социальные сети. Возможные варианты работы: 1) удаленный доступ к рабочему месту - на условиях ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Веб-студии нужен программист для программирования сайтов. Ценим исполнительность и организованность. С заинтересованными работаем постоянно. Оплата договорная, обговаривается индивидуально. Заинтересовавшихся просим писать в аську 495000305 или 325069830, в крайнем случае на e-mail [email protected].Закрыт13 лет назад
Требуется программист открытых платформ (Joomla, Drupal и пр.), опыт создания и доработки существующих модулей. skype KeLvin9883 e-mail [email protected]Закрыт13 лет назад
Компания «Вебтема» ищет на постоянную удаленную работу программиста ASP.NET C# + MS SQL. Обязанности: - Поддержка, доработка и внесение изменений в существующие сайты - Разработка новых сайтов Требования: - Знание ASP.NET C# и MS SQL - Знание HTML, CSS и Javascript - ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад