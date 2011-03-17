Набираем команду для работы в ВЕБ студии известной компании (ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИГР).

Требуются следующие специалисты:

- PHP программист (обязательно с опытом работы от 1 года) зп до 125 тыс. руб. (при наличии весомого опыта зп обсуждаемо)

- Серверный программист (обязательно с опытом работы не менее 2 лет) зп до 150 тыс. руб. (при наличии весомого опыта зп обсуждаемо)

- Флешь программист (обязательно опыт работы от 1 года) зп до 100 тыс. руб. (при наличии весомого опыта зп обсуждаемо)

- Артдиректор (опыт работы от 2 лет) зп до 150 тыс. руб.

- Верстальщик (опыт работы от 2 лет) зп до 80 тыс. руб.

- Художники (опыт + портфолио обязательно) зп до 100 тыс. руб.

- Геймдизайнер - аналитик (опыт от 2 лет) зп до 100 тыс. руб.

Специалисты требуются для работы в офисе г.Москва, заявки на аутсорс (удаленная работа) рассматриваются, но уже после начала работы студии.

Заявки высылать на адрес: [email protected] с пометкой в теме "Работа в веб студии"

В письме обязательно указывайте:

1. Работаете ли вы в настоящее время

2. Контактный телефон

3. Удобное время для звонка.

Если Вам не ответили, не отчаивайтесь, мы обязательно ответим как только Ваше письмо будет прочитано!

От Вас качество работ и сроки, от нас хорошая мотивация!

УТОЧНЕНИЕ: Команда набирается для сопровождения существующих и разработки новых игр! Офис в Москве!

Все анкеты фрилансеров вносятся в общую базу данных. Всем спасибо, продолжаем рассмотрение заявок!