Веб-программист на постоянную удаленную работу

Для разработки и поддержки проектов на Zend Framework с участием ExtJS в команду на постоянную основу требуется веб-программист.

Необходимые навыки:

- Опыт в разработке ПО и вебсайтов более 2-х лет

- PHP5 с объектно-ориентированным подходом, MySQL с запросами

- ZendFramework (или уверенное знание другого MVC-фреймворка, с готовностью перейти в лагерь ZF)

- JavaScript (умение делать "это" на jQuery и/или ExtJS)

- HTML/CSS (на уровне использования готовой верстки)

- AJAX, XML и другие страшные слова, встречающиеся в процессе разработки

Приветствуются:

- опыт разработки сложных приложений

- работа с Subversion или Mercurial/GIT/другие

- опыт работы с Unix, Linux, Mac OS

- знание Drupal, WordPress и прочих open source CMS

- работа с credit card processing

- знание английского языка.

Знание любых дополнительных технологий, а также умение разводить костер с одной спички ценятся и будут использованы в работе.

Работа удаленная, но с постоянным графиком. Оплата почасовая - 8-10$ за час, недельная занятость по договоренности - от 20 часов и до 24/7. Переводы осуществляются через Wire transfer, Western Union, MoneyGram, PayPal.

Информацию о себе, реализованных проектах и планах на будущее, пример своего кода отправляйте на email: [email protected]