Требуется администратор веб сайтов. для поддержки существующихо проектов и создания нового. Продвижение, создание контента и т.п. Приорите для Санкт-Петербурга з/п по договоренности
Веб-программист на постоянную удаленную работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки и поддержки проектов на Zend Framework с участием ExtJS в команду на постоянную основу требуется веб-программист.
Необходимые навыки:
- Опыт в разработке ПО и вебсайтов более 2-х лет
- PHP5 с объектно-ориентированным подходом, MySQL с запросами
- ZendFramework (или уверенное знание другого MVC-фреймворка, с готовностью перейти в лагерь ZF)
- JavaScript (умение делать "это" на jQuery и/или ExtJS)
- HTML/CSS (на уровне использования готовой верстки)
- AJAX, XML и другие страшные слова, встречающиеся в процессе разработки
Приветствуются:
- опыт разработки сложных приложений
- работа с Subversion или Mercurial/GIT/другие
- опыт работы с Unix, Linux, Mac OS
- знание Drupal, WordPress и прочих open source CMS
- работа с credit card processing
- знание английского языка.
Знание любых дополнительных технологий, а также умение разводить костер с одной спички ценятся и будут использованы в работе.
Работа удаленная, но с постоянным графиком. Оплата почасовая - 8-10$ за час, недельная занятость по договоренности - от 20 часов и до 24/7. Переводы осуществляются через Wire transfer, Western Union, MoneyGram, PayPal.
Информацию о себе, реализованных проектах и планах на будущее, пример своего кода отправляйте на email: [email protected]
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