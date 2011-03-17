Набираем команду для работы в ВЕБ студии известной компании (ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИГР). Требуются следующие специалисты: - PHP программист (обязательно с опытом работы от 1 года) зп до 125 тыс. руб. (при наличии весомого опыта зп ...
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Требуется администратор веб сайтов. для поддержки существующихо проектов и создания нового. Продвижение, создание контента и т.п.
Приорите для Санкт-Петербурга
з/п по договоренности
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