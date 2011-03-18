Требуется программист со знанием PHP JS MySql

Требуется веб-разработчик на постоянку. Возможность работы удаленно и совмещение с учебой. Необходимые навыки: 1. Наличие опыта веб-разработки, понимание основных принципов построения сайта (шаблонизация, кэширование, оптимизация скорости работы сайта и т.д.) 2. Уверенное владение языком PHP, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для удаленной работы требуются люди, для работы в команде.
Время работы с 10:00 До 5-7 вечера.
Для связи личка или SKype
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