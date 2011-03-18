Программист с опытом создания сайтов-порталов

Требуется веб-разработчик на постоянку. Возможность работы удаленно и совмещение с учебой. Необходимые навыки: 1. Наличие опыта веб-разработки, понимание основных принципов построения сайта (шаблонизация, кэширование, оптимизация скорости работы сайта и т.д.) 2. Уверенное владение языком PHP, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист на постоянную удаленную работу (теоретически можно посадить в офис в Питере).
Поскольку этоstart up требований по языку / FrameWork / серверу приложений особых нет
Описывайте в двух словах свой опыт и устоявшееся "решение" которое Вы приобрели с опытом. Например, "много программировал на php теперь перешел на питоновский rubby on rails потому что ..."
или "работаю в Yii потому что ..." и "на данной системе реализовал такой и такой сайты " + ссылки.
Что за работа. Есть несколько (пока три) крупных проекта и будут еще один-два в ближайшие несколько. То есть объем есть хороший и интересный. Поэтому хочется реализовывать все это в одной идеологии разработки для управляемости и расширяемости их в будущем.
Предполагается команда из двух программистов.
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