Программист с опытом создания сайтов-порталов

Нужен программист на постоянную удаленную работу (теоретически можно посадить в офис в Питере).

Поскольку этоstart up требований по языку / FrameWork / серверу приложений особых нет

Описывайте в двух словах свой опыт и устоявшееся "решение" которое Вы приобрели с опытом. Например, "много программировал на php теперь перешел на питоновский rubby on rails потому что ..."

или "работаю в Yii потому что ..." и "на данной системе реализовал такой и такой сайты " + ссылки.

Что за работа. Есть несколько (пока три) крупных проекта и будут еще один-два в ближайшие несколько. То есть объем есть хороший и интересный. Поэтому хочется реализовывать все это в одной идеологии разработки для управляемости и расширяемости их в будущем.

Предполагается команда из двух программистов.