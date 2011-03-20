Специалист по Symfony

Для разработки сложных и интересных проектов ищется программист в команду. Работа удаленная, загрузка полная, без совмещения. Проверочные слова: OOP/OOD, MVC, explain SQL, redis, memcached, svn, issue tracking. Юниоры, студенты, совместители не рассматриваются.
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Добрый день, ищу хорошего специалиста по Symfony. Цели и подробности опишу лично. Проект не сложный, но интересный. оплата достойная. Кому интересно пиште в аську 256856752 или на почту [email protected]
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