Специалист по Symfony

Развивающемуся стартапу нужен программист на постоянную работу. Человек срочно нужен для оценки текущего состояния системы, ее планирования и разработки согласно генеральной концепции. Кого мы ищем? Мы не ищем наемного работника. Мы ищем партнера, который хочет загореться одним ...