Требуется веб-разработчик на постоянку. Возможность работы удаленно и совмещение с учебой. Необходимые навыки: 1. Наличие опыта веб-разработки, понимание основных принципов построения сайта (шаблонизация, кэширование, оптимизация скорости работы сайта и т.д.) 2. Уверенное владение языком PHP, ...
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Для поддержки сайта Goldtravel.ru нужен программист на Java
Используемые технологии:
Java EE 6.0
JBoss
JSP
Spring
Servlet
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