Специалисты в области php+mySQL

В первую очередь ищется человек желающий работать в команде но удаленно, получать новые знания, совершенствовать имеющие, находить интересные решения.

Мы на пути создания эффективной удаленной команды, которая нечем не будет уступать работе на месте. Главный аспект в создании такого коллектива это открытость для общения каждого сотрудника внутри нашей команды.

Наша идея и работа была бы невозможна без развития технологий и по этому одним из главных инструментов для работы на данный момент является СУП(СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ), также желательно иметь возможность пользоваться свободно SKYPE голосовым общением в рабочее время, и быть постоянно на связи.

Требования:

1. Рабочий график 6-8 часов в день.Рабочее время с 8 GTM до 22GTM. На связи нужно находится не мене чем 4 часа в день.

2. Умение работать в команде, находить оригинальные решения, учится на своих и чужих ошибках.

Знания и технологии:

1. Объектное ориентированный подход, PHP, MySQL, JavaScript (JQuery, JSON, AJAX). Знания других языков и технологий приветствуються. Верстка HTML, xHTML, CSS – валидна W3C, кросбраузерность (IE7+,Opera,Mozilla,Safari,Chrome).

Кого мы не ищем:

1. Желающих заработать сразу и много.

2. Людей которые даже не пытаются само организоваться, и работают когда придется.

Кого мы ищем:

1. Заскучавших от тяжелой работы в одиночку, и готовых работать и развивается в коллективе специалистов.

2. Людей со своими идеями, или готовые развивать общие.

Если вы устали работать в одиночку, или хотите добиться большего в коллективной работе, мы рады видит вас в своих рядах.

Контакты:

SKYPE: www.refixs.com

email: [email protected]

ICQ: 378923340