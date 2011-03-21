Специалисты в области php+mySQL

Для разработки сложных и интересных проектов ищется программист в команду. Работа удаленная, загрузка полная, без совмещения. Проверочные слова: OOP/OOD, MVC, explain SQL, redis, memcached, svn, issue tracking. Юниоры, студенты, совместители не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В первую очередь ищется человек желающий работать в команде но удаленно, получать новые знания, совершенствовать имеющие, находить интересные решения.
Мы на пути создания эффективной удаленной команды, которая нечем не будет уступать работе на месте. Главный аспект в создании такого коллектива это открытость для общения каждого сотрудника внутри нашей команды.
Наша идея и работа была бы невозможна без развития технологий и по этому одним из главных инструментов для работы на данный момент является СУП(СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ), также желательно иметь возможность пользоваться свободно SKYPE голосовым общением в рабочее время, и быть постоянно на связи.
Требования:
1. Рабочий график 6-8 часов в день.Рабочее время с 8 GTM до 22GTM. На связи нужно находится не мене чем 4 часа в день.
2. Умение работать в команде, находить оригинальные решения, учится на своих и чужих ошибках.
Знания и технологии:
1. Объектное ориентированный подход, PHP, MySQL, JavaScript (JQuery, JSON, AJAX). Знания других языков и технологий приветствуються. Верстка HTML, xHTML, CSS – валидна W3C, кросбраузерность (IE7+,Opera,Mozilla,Safari,Chrome).
Кого мы не ищем:
1. Желающих заработать сразу и много.
2. Людей которые даже не пытаются само организоваться, и работают когда придется.
Кого мы ищем:
1. Заскучавших от тяжелой работы в одиночку, и готовых работать и развивается в коллективе специалистов.
2. Людей со своими идеями, или готовые развивать общие.
Если вы устали работать в одиночку, или хотите добиться большего в коллективной работе, мы рады видит вас в своих рядах.
Контакты:
SKYPE: www.refixs.com
email: [email protected]
ICQ: 378923340
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