Ищу программиста Flash (as3) и Ruby

Для разработки сложных и интересных проектов ищется программист в команду. Работа удаленная, загрузка полная, без совмещения. Проверочные слова: OOP/OOD, MVC, explain SQL, redis, memcached, svn, issue tracking. Юниоры, студенты, совместители не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу программиста для выполнение задач, который имеет опыт в программировании Flash (as3) и Ruby и сумеет разобраться в чужом коде .
Проект делается на rails3 клиентская часть написана с использованием jQuery, flash as3 и элементами html5.0 + css3
ВАЖНО!!!
Нужен человек из Москвы, для работы в предоставленном офисе.
Условия такие: с нас зарплата, офис на Курской, возможен % в проекте. За это исполнитель уделяет ежедневно время на необходимые нам задачи, остальное время и офис использует и тратит на свои проекты. Мы всячески ему способствуем в этом.
С Уважением, Дмитрий
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