Ищу программиста Flash (as3) и Ruby

Ищу программиста для выполнение задач, который имеет опыт в программировании Flash (as3) и Ruby и сумеет разобраться в чужом коде .

Проект делается на rails3 клиентская часть написана с использованием jQuery, flash as3 и элементами html5.0 + css3

ВАЖНО!!!

Нужен человек из Москвы, для работы в предоставленном офисе.

Условия такие: с нас зарплата, офис на Курской, возможен % в проекте. За это исполнитель уделяет ежедневно время на необходимые нам задачи, остальное время и офис использует и тратит на свои проекты. Мы всячески ему способствуем в этом.

С Уважением, Дмитрий

[email protected]