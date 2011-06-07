Требуется RoR 3 разработчик. Удаленно, full time

Нужно на perl из файла access сделать выгрузку на два сайта (MySQL). Полагаю, это максимум на неделю работы. Срочно. Работа периодическая. т.е. сейчас разобраться, потом изредка поддерживать. По деньгам – договоримся в любом случае. Базовая версия конвертера ...