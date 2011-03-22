Нужен помощник по созданию сайтов

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок175 просмотров
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Основные требования:

- HTML , CSS и PHP

- Джентльменский набор - PHP/MySQL - хотя бы на уровне понимания, как это работает

- Обновлять сайты (править прайс-листы, добавлять картинки, таблицы, разделы и т.д.)

- Наполнять сайты контентом

- Знания движка Joomla

13 лет назад
pamo007
Денис 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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