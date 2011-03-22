Требуется программист на постоянную работу

У нас открыта вакансия программиста. Поток работ постоянный и интересует не разовая работа, а сдельно-постоянная. Работа заключается в следующем: Необходимо разобраться в нашем движке, который построен на шаблонизаторе смарти (это потребует времени, поэтому если нет желания или ...