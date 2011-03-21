Web-разработчик онлайн-системы заказа распечаток

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Требуется Web-разработчик для удаленной работы над онлайн-системой заказа распечаток цифровых фотографий. Длительность работы над проектом до двух месяцев.

Условия оплаты и коммуникаций с заказчиком гибкие и согласуются в процессе собеседования.

Требования:

• Базовые знания HTML5, CSS;

• Знание JavaScript, AJAX, а также соответствующих фрэймворков и библиотек;

• Опыт проектирования и разработки веб-приложений в рамках LAMP-инфраструктуры не менее 1 года;

• Опыт работы со сторонними API (Facebook, Twitter, VKontakte);

• Четкое представление о работе с системами управления проектами и системами управления версиями.

Технологии: JavaScript, PHP.

Месторасположение разработчика: Минск, Беларусь.

13 лет назад
aaliaksandr
Александр 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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