Web-разработчик онлайн-системы заказа распечаток

Требуется Web-разработчик для удаленной работы над онлайн-системой заказа распечаток цифровых фотографий. Длительность работы над проектом до двух месяцев.

Условия оплаты и коммуникаций с заказчиком гибкие и согласуются в процессе собеседования.

Требования:

• Базовые знания HTML5, CSS;

• Знание JavaScript, AJAX, а также соответствующих фрэймворков и библиотек;

• Опыт проектирования и разработки веб-приложений в рамках LAMP-инфраструктуры не менее 1 года;

• Опыт работы со сторонними API (Facebook, Twitter, VKontakte);

• Четкое представление о работе с системами управления проектами и системами управления версиями.

Технологии: JavaScript, PHP.

Месторасположение разработчика: Минск, Беларусь.