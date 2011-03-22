Php-программист

Требуется программист для разработки сайтов в действующую веб-студию. Свои программисты не справляются с потоком заказов.

Требования: знание PHP, MySQL, HTML, JavaScript. Опыт в разработке не менее 2-х лет. Быть на связи в рабочие дни не менее 4-х часов в промежуток с 8-00 до 18-00. Общаться можем удобным способом - скайп, аська. Выполнять работы вовремя. График по каждому сайту согласуется предварительно.

Наша студия разрабатывает сайты на собственном движке. Концепция создаваемых нами проектов такова - заказчик получает полностью готовый сайт в соответствии со своими индивидуальными потребностями, без всяких ненужных кнопочек, как в стандартных ЦМС, без лишних функций. При этом всё работает интуитивно понятно, как электронная почта. Мы НЕ разрабатываем сайты визитки на HTML. Даже маленький сайтик из 5 страниц мы делаем на движке с возможностью их редактирования, чтобы в дальнейшем заказчик мог получить любые расширения своего движка и не тратил своё и чужое время на поддержку такой визитки.

Пример сайта 313366.ru (возможно дизайн не очень удачный, но заказчик так его любит, что оставили его таким, какой он есть).

Сейчас в разработке примерно 15 проектов.

От Вас требуется создание сайтов на подобной же системе, которая должна выглядеть идентично нашей. Скриншот прилагается. При этом ссылка с разработанного сайта будет стоять только на нашу студию.

Дизайн и вёрстка от Вас НЕ требуется, этим будут заниматься квалифицированные специалисты. От Вас только программирование.

Оплата сдельная. Каждый вид работ оплачивается отдельно.

Все подробности в приложении.