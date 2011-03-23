Разработчик

Для реализации ряда проектов ищутся разработчики на условиях постоянной или частичной занятости.

Краткое описание проекта:

Разработка информационных порталов.

Разработка информационных систем для устройств с сенсорным интерфейсом.

Требования:

- хорошие навыки и опыт в J2EE, Hibernate , SQL, WebServices

- опыт разработки распределённых информационных систем и порталов

- опыт разработки с использованием multi-touch технологий приветствуется

Личные и деловые качества:

- высокая степень ответственности;

- аналитический склад ума;

- опыт и умение работать в команде;

- аккуратность

Возможные варианты работы:

1) удаленный доступ к рабочему месту - на условиях постоянной занятости или занятости на 50% - с фиксированным окладом и бонусами;

2) работа в офисе (для Воронежа или желающих переехать).

Более подробная информация - при skype-общении с кандидатами. Резюме присылайте на [email protected]