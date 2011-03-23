Ищу хорошего веб-программиста. Требования такие: - Быть как минимум 8 часов в день на связи. Как минимум либо icq, либо skype, либо телефон - В совершенстве владеть AJAX, PHP, MYSQL. - Быть ответственным за взятые обязательства и сроки. - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, разыскивается верстальщик - кодер для длительного и плодотворного сотрудничества.
На данном этапе интересует по проектное сотрудничество, но по итогам работы, если нас устроит качество вашей работы, будем заказывать постоянно.
Нам нужен адекватный и порядочный человек
От вас:
1.Рассказ о себе
2.Примеры работ
3.Стоимость
4.Сроки исполнения ваших работ
Обязательное наличие скайп, icq и телефона
Писать на почту или в проект [email protected]
С. ув Леокадия
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