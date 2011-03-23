Здравствуйте, разыскивается верстальщик - кодер для длительного и плодотворного сотрудничества.

На данном этапе интересует по проектное сотрудничество, но по итогам работы, если нас устроит качество вашей работы, будем заказывать постоянно.

Нам нужен адекватный и порядочный человек

От вас:

1.Рассказ о себе

2.Примеры работ

3.Стоимость

4.Сроки исполнения ваших работ

Обязательное наличие скайп, icq и телефона

Писать на почту или в проект [email protected]

С. ув Леокадия