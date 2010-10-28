LeokadiyaFree

Здравствуйте, есть проект по отрисовке иконок разного размера (растр ) цена за иконку 100-200р. Если результат нас устроит в будущем возможно долгосрочное сотрудничество Оставляйте свои заявки. С кандидатом свяжусь лично. А также на почту [email protected] С ув. Леокадия
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