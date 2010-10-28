LeokadiyaFree

Леокадия LeokadiyaFree

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Иконки

    Здравствуйте, есть проект по отрисовке иконок разного размера (растр ) цена за иконку 100-200р. Если результат нас устроит в будущем возможно долгосрочное сотрудничество Оставляйте свои заявки. С кандидатом свяжусь лично. А также на почту [email protected] С ув. Леокадия

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разыскивается верстальщик

    Здравствуйте, разыскивается верстальщик - кодер для длительного и плодотворного сотрудничества. На данном этапе интересует по проектное сотрудничество, но по итогам работы, если нас устроит качество вашей работы, будем заказывать постоянно. Нам нужен адекватный и порядочный человек От ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Домики

    Здравствуйте, необходимо нарисовать домики, для соц. Игры качественно красиво текстурные, подробное тз вышлю кандидату оплата по факту после утверждения домика Портфолио отправлять на почту [email protected] Обязательно наличие скайп или icq с кандидатами свяжусь лично С ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад