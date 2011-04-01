Работа в офис, в 3х минутах от станции метро Цветной Бульвар Задачи: -Разработка серверной части высконагруженого проекта -Составление технической документации по разрабатываемому продукту -Работа с чужим кодом в коллаборации с другими разработчиками Требуемые навыки: -Python & Django, работа с встроенным в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист Python удаленно.
Уверенные знания:Python и Django framework.
Необходимо: знание английского – хорошее письмо и чтение,
наличие широкополостного доступа в интернет,
отвественное отношение к поставленным задачам.
Опыт: 2 года + .
Приимущества: знание PHP, Java или C++.
Проект: Все детали при личном общении.
Резюме высылать на: [email protected]
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