Программист PHP со знанием Joomla, Magento

Обязателен опыт работ с actionscript 3.0.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для постоянной работы (8 часов в день), с постоянным присутствием в аське/скайпе. Знания - MySQL, PHP, знания Joomla в плане написания своих модулей и компонентов, знания Magento в плане добавления дизайна/функционала/модулей. Можно что-то одно из этого, желательно оба сразу.
Обязательны примеры работ именно в виде программирования на этих CMS. Оплата сдельная.
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