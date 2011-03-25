Программист PHP со знанием Joomla, Magento

Требуется человек для постоянной работы (8 часов в день), с постоянным присутствием в аське/скайпе. Знания - MySQL, PHP, знания Joomla в плане написания своих модулей и компонентов, знания Magento в плане добавления дизайна/функционала/модулей. Можно что-то одно из этого, желательно оба сразу.

Обязательны примеры работ именно в виде программирования на этих CMS. Оплата сдельная.