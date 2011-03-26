Python-разработчик

Веб-программированиеЗакрытнет заявок54 просмотра
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Работа в офис, в 3х минутах от станции метро Цветной Бульвар

Задачи:

-Разработка серверной части высконагруженого проекта

-Составление технической документации по разрабатываемому продукту

-Работа с чужим кодом в коллаборации с другими разработчиками

Требуемые навыки:

-Python & Django, работа с встроенным в фреймворк ORM

-PostgreSQL

-Понимание принципов сетевой безопасности и их имплементации

-Хорошее понимание ООП, знание распространенных паттернов программирования

За подробностями писать в скайп shalafi_pvm

Зарплата по результатам собеседования

Python
13 лет назад
Nomedsoul
Филипп 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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