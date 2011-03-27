Web-программист

$10000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки225 просмотров
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Для доработки информационно-развлекательного ресурса требуется web-программист.

Обязательные требования:

- PHP (глубокие знания), MySQL (грамотное построение запросов, кешированние);

- Умение работать с шаблонизаторами;

- Опыт работы с высоконагруженными системами;

- JavaSript, AJAX, JQuery (обязательно!!!);

- HTML, XML, CSS;

- Умение верстать кроссбраузерно;

- Умение быстро ориентироваться в чужом коде;

Опыт работы и портфолио - обязательно!

Работа по договору. Только Киев!!! Подробности при личной встрече.

13 лет назад
alecoss
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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