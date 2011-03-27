PHP программист

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок206 просмотров
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Для www.bartermill.com

- опыт программирования на PHP

- опыт в создании высоко нагруженных сложных проектов

- знание MySQL, MongoDB

- знание HTML, XML, CSS, Web-Services, JavaScript, Ajax/jQuery

- желательно наличие выполненных проектов

Место проживания, доступное для финансовых расчетов без каких-либо сложных многоуровневых посреднических схем.

Необходимо разобраться в чужом коде и исправлять задокументированные баги. Оплата за задание.

Для отбора кандидатов предложу выполнить четыре не сложных задания.

PHP
13 лет назад
photoz
51 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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