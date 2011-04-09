ПХП программист

Нужен программист Python удаленно. Уверенные знания:Python и Django framework. Необходимо: знание английского – хорошее письмо и чтение, наличие широкополостного доступа в интернет, ...
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Периодически возникают задачи по развитию самописной системы (парсинг, обработка данных, подготовка отчетов)
Задач на 1-50 часов в неделю.
Некоторые надо делать "срочно", некоторые после оценки сроков.
Хочется видеть: часовую ставку, возможная нагрузка в неделю
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