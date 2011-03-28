Веб-программист ASP.NET

Для помощи в большом проекте требуется веб-программист.

Требования:

1. программирование на ASP.NET C#

2. хотя бы одна разработка на ASP.NET MVC (это важно)

3. хотя бы одна разработка под MS SQL

4. хотя бы один разработанный web service

5. использование, знания по технологиям, инструментам: LINQ to SQL, Entity Framework, ADO.NET, AJAX, jQuery

6. cлегка, навыки в настройке IIS и Windows Server 2008

7. трудолюбие, творческий подход, соблюдение сроков

8. 30 и более часов в неделю, хороший интернет, возможность использовать Skype в рабочее время.

Оплата в зависимости от опыта и времени участия в проекте. Занять могу на 2-3 месяца.