Периодически возникают задачи по развитию самописной системы (парсинг, обработка данных, подготовка отчетов) Задач на 1-50 часов в неделю. Некоторые надо делать "срочно", некоторые после оценки сроков. Хочется видеть: часовую ставку, возможная нагрузка в неделю
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Американской компании на постоянную работу требуется С++ программист. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов.
Требования к кандидатам:
- Высшее компьютерное или математическое образование.
- Опыт работы не менее 3-х лет по специальности C++ программист.
- Отличное знание языка С++ и его API и сопутствующих технологий. Знание других языков программирования приветствуется.
- Использования Qt Development Framework-а, Trolltech QT.
- Хорошее знание C ++, OOP, OOD, SOAP, STL, QT
- Знание классических алгоритмов и структур данных.
- Опыт программирования многопоточных приложений.
- Знание методологий объектного проектирования таких как UML, Design Patterns и умение применять их на практике.
- Умение составлять удачные детальные спецификации и технические задания на основе неполных, иногда противоречивых исходных требований к системе.
- Умение контролировать сложность программного кода и проекта в целом на всех уровнях абстракции.
- Хорошая самообучаемость и самоорганизация.
- Знание английского языка на уровне свободного чтения/написания технической документации.
Обязанности:
Обязанности обговариваются во время собеседования.
Условия работы:
Оплата труда почасовая - в месяц от 1500$ до 3000$.
Если Вас заинтересовало наша вакансия высылайте Ваше резюме прямо сейчас hr-менеджеру - [email protected]. Каждое полученное резюме мы детально рассматриваем. Подходящих кандидатов мы приглашаем на удалённое собеседование на русском языке в скайпе (голосом).
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