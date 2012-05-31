C++ программист

$2500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки217 просмотров
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Американской компании на постоянную работу требуется С++ программист. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов.

Требования к кандидатам:

- Высшее компьютерное или математическое образование.

- Опыт работы не менее 3-х лет по специальности C++ программист.

- Отличное знание языка С++ и его API и сопутствующих технологий. Знание других языков программирования приветствуется.

- Использования Qt Development Framework-а, Trolltech QT.

- Хорошее знание C ++, OOP, OOD, SOAP, STL, QT

- Знание классических алгоритмов и структур данных.

- Опыт программирования многопоточных приложений.

- Знание методологий объектного проектирования таких как UML, Design Patterns и умение применять их на практике.

- Умение составлять удачные детальные спецификации и технические задания на основе неполных, иногда противоречивых исходных требований к системе.

- Умение контролировать сложность программного кода и проекта в целом на всех уровнях абстракции.

- Хорошая самообучаемость и самоорганизация.

- Знание английского языка на уровне свободного чтения/написания технической документации.

Обязанности:

Обязанности обговариваются во время собеседования.

Условия работы:

Оплата труда почасовая - в месяц от 1500$ до 3000$.

Если Вас заинтересовало наша вакансия высылайте Ваше резюме прямо сейчас hr-менеджеру - [email protected]. Каждое полученное резюме мы детально рассматриваем. Подходящих кандидатов мы приглашаем на удалённое собеседование на русском языке в скайпе (голосом).

12 лет назад
Persona_IT
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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