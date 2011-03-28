HTML/JavaScript Developer

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Американская компания приглашает к сотрудничеству постоянно на удаленной основе Web- Developer (HTML/JavaScript Developer)

Требования:

Высшее образование профильное

Опыт работы от 3-х до 5-ти лет по специальности

Знание технологий:

HTML

DHTML

Фреймы

Cтили

Стандарные (встроенные в браузер) JavaScript функции и объекты DHTML/JavaScript

Умение программировать на JavaScript в объектном стиле

Обеспечение совместимости с разными типами браузеров

Желательно базовое знание XSLT

Знание технологии Flash – большой плюс, т.к. планируется написание версии чат-клиента под Flash.

Обязанности:

Усовершенствование и развитие чат-клиента, написанного на HTML/DHTML/JavaScript.

Работа удаленная. Взаимодействие по email, ICQ/Skype

Условия работы:

На постоянной основе удаленная работа

з/п от 1000 у.е. до 3000 у.е. (по результатам собеседования).

Обязательно пришлите свое резюме hr-менеджеру – [email protected]

Ольга

Кандидаты с местом жительства не в Украине рассматриваться не будут.

JavascriptHTML
13 лет назад
Persona_IT
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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