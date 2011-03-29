PHP-программист

Ищем PHP-программиста - солдата, который, хочет стать генералом.

Ты будешь писать партнерскую программу. Разработкой которой потом будешь руководить.

Ты должен знать :

PHP как пять пальцев. Уметь работать с высоконагруженными проектами. Знать Mysql. Понимать ООП и иметь опыт работы с одним из фреймворков (в идеале это Zend Framework)

Ты будешь работать в высокопрофессиональной команде, разрабатывать партнерскую программу, аналога которой нет на рынке. Научишься таким вещам, о которых даже не подозревал, а хайлоад д...чка будет у тебя вызывать улыбку.

На старт мы будем платить $700-$800 а дальше больше.

Если у тебя проявится талант руководителя и ты сможешь координировать работу команды программистов, то достаточно быстро, ты начнешь этим заниматься и получать соответственно.

Мы загрузим тебя на 120% (в лучшем случае). В идеале 150%. А значит, о совмещении речи быть не может.