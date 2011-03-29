PHP-программист

Американской компании на постоянную работу требуется С++ программист. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов. Требования к кандидатам: - Высшее компьютерное или математическое образование. - Опыт работы не менее 3-х лет ...
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Ищем PHP-программиста - солдата, который, хочет стать генералом.
Ты будешь писать партнерскую программу. Разработкой которой потом будешь руководить.
Ты должен знать :
PHP как пять пальцев. Уметь работать с высоконагруженными проектами. Знать Mysql. Понимать ООП и иметь опыт работы с одним из фреймворков (в идеале это Zend Framework)
Ты будешь работать в высокопрофессиональной команде, разрабатывать партнерскую программу, аналога которой нет на рынке. Научишься таким вещам, о которых даже не подозревал, а хайлоад д...чка будет у тебя вызывать улыбку.
На старт мы будем платить $700-$800 а дальше больше.
Если у тебя проявится талант руководителя и ты сможешь координировать работу команды программистов, то достаточно быстро, ты начнешь этим заниматься и получать соответственно.
Мы загрузим тебя на 120% (в лучшем случае). В идеале 150%. А значит, о совмещении речи быть не может.
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